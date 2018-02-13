KKTC'de Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla toplanan yardım, Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Harekata destek vermek için toplam 25 bin 500 lira bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, yardım çekini Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay aracılığıyla Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen takdim töreninde konuşan Kanbay, devlet, hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına gösterilen bu hassasiyet, karşısında şükranlarını sundu.

Afrin'e yönelik olarak TSK'nın başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin varlığına, toprak bütünlüğüne, milletin can güvenliğine saldırı teşkil eden terör odaklarına karşı mücadele olduğuna işaret eden Kanbay, harekatın amacının sadece bu terör odaklarını yok etmek olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkı ana vatanının yanında

Kıbrıs Türk halkının ana vatanının yanında her zaman güçlü şekilde yer aldığından emin olduklarını belirten Kanbay, bu akıl ve duygu birlikteliğinin ebediyen devam etmesini temenni ederek, bugünkü ziyaretin de bunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Bağış yapan Kıbrıslı Türkler adına konuşan Nazım Topcan ise "Türkiye'nin bekasına, vatanın bölünmez bütünlüğüne büyük bir saldırı var, bu saldırıyı TSK'nın başarıyla defedeceğinden eminiz. TSK nasıl ki 44 yıl önce Kıbrıs'ta mazlum durumda bulunan Kıbrıs Türk halkına barış ve huzuru tesis ettiyse yine Zeytin Dalı operasyonuyla, maşa gibi kullanılan terör odaklarını ve arkasında bulunan emperyalist güçleri de bertaraf edeceğine inanıyorum." diye konuştu.