KKTC'de son 24 saatte 60'ı yerel 72 yeni vaka
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KKTC'de son 24 saatte 60'ı yerel 72 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 60'ı yerel 72 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 60'ı yerel olmak üzere 72 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 bin 954'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 60'ı yerel olmak üzere 72 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 bin 954'e ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 336 olduğunu duyurarak, 60'ı yerel olmak üzere toplam 72 yeni vakanın tespit edildiğini ve 31 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin hava yolu, 11 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 9554'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 29 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 22'sinin Lefkoşa, 15'inin Gazimağusa, 20'sinin Girne, 1'inin Güzelyurt ve 2'sinin de Lefke Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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