KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 32 vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 32 vaka

KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 32 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 22'si yerel olmak üzere 32 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 8 bin 97'ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 22'si yerel olmak üzere 32 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 8 bin 97'ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 914 olduğunu duyurarak, 22'si yerel olmak üzere toplam 32 yeni vakanın tespit edildiğini ve 25 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 3'ünün havayolu ile ülkeye geldiğini, 7'sinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. KKTC'de toplam vaka sayısı 8 bin 97'ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 8'inin başkent Lefkoşa, 9'unun Girne, 3'ünün Gazimağusa, 2'sinin ise Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildiğini bildirdi.

Temmuz sonuna kadar nüfusun yüzde 70'i aşılanacak

Başbakan Ersan Saner yaptığı basın toplantısında, Türkiye'den 340 bin doz aşı geldiğini belirterek, aşıların gelmeye devam edeceğini ifade etti. Saner, ülke genelinde halkın yüzde 70'inin temmuz ayı sonuna kadar aşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

(Ayşe Soykıray/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sorunun yanıtı, bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak
3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sorunun yanıtı, bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 32 vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 20:34:11. #1.14#

title