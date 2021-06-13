KKTC'de son 24 saatte 14'ü yerel, 17 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 14'ü yerel olmak üzere 17 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 560'a ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 14'ü yerel olmak üzere 17 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 560'a ulaştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 534 olduğunu duyurarak, 14'ü yerel olmak üzere toplam 17 yeni vakanın tespit edildiğini ve 33 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 2'sinin havayolu ile ülkeye geldiğini, 1'inin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 560'a ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 34 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 1'inin başkent Lefkoşa, 11'inin Girne, 2'sinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.

(Ayşe Soykıray/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı