KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı
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KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Haberler | Güncel

- KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 47 yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde sokaklar...

- KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 47 yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde sokaklar Erdoğan pankartlarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 47 yıl kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na katılmak için KKTC'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde sokaklar Erdoğan pankartlarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti nedeniyle, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve İskele ilçelerinin girişlerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de" yazılı pankartlar yerleştirildi.

KKTC ziyareti kapsamında Erdoğan ilk olarak, 19 Temmuz'da, Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğinde, "Şöhretler Karması futbol müsabakasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapacak. Erdoğan'ın, 20 Temmuz'da ise Lefkoşa, Girne ve Mağusa'da çeşitli ziyaretler ve ile açılışlar gerçekleştirecek.

KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı
KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı
KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı
KKTC'de sokaklar Erdoğan posterleriyle donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut

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