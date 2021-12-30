KKTC'de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü - Haberler
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KKTC'de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

KKTC'de sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerine doğru şiddetini arttırdı. Özellikle Lefkoşa ve Girne'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtınaya karşı halka uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının yarına kadar süreceği belirtilerek yarın saat 18.00'e kadar "denizde fırtına" uyarısı verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de fırtına nedeniyle sarı alarm verdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

KKTC'de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

KKTC'de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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