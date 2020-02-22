KKTC'de koronavirüsü şüphesi (3)
BAKAN AÇIKLAMA YAPTIKKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'koronavirüs' nedeniyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili açıklama yaptı.
22.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:52
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'koronavirüs' nedeniyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili açıklama yaptı.Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu söyleyen Pilli, hastanın Dubai'de tatildeyken koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındığını kaydetti.
Pilli, hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti.
Kaynak: DHA