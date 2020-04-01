KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavarüs (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.
01.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:02
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavarüs (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.
KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da olduğu belirtildi. KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turist koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA