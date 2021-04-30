KKTC'de kışlada korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de kışlada korkutan yangın

KKTC'de kışlada korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde yer alan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda çıkan yangında çok sayıda asker dumandan etkilenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde yer alan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda çıkan yangında çok sayıda asker dumandan etkilenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KKTC'de Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde bulunan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda yangın çıktı. Kışla'nın Birlik alanında çıkan yangın, polis, itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ile askeri personelin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında çok sayıda askerin dumandan etkilendiği bildirildi. Askerlerin, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, nedeni henüz bilinmeyen yangına ilişkin soruşturma başlattı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Meral Kaplan
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KKTC'de kışlada korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 20:21:15. #1.16#

title