KKTC'de halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başında
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KKTC'de halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başında

18.10.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.10.2020 08:08
KKTC'de halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başında

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı. Kıbrıs Türk halkı, onuncu kez devlet başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

KKTC'de ilk turu geçen hafta yapılan seçimlerin ikinci turunda, UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci bugün saat 08.00'de başlayıp, 18.00'de sona erecek. Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak.

ELDİVENLE OY KULLANILACAKKKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim günü için aldığı önlemler arasında, maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bir diğer önlem ise seçmenler, sandık başında yetkililer tarafından temin edilen eldiveni kullanarak oy verecek. 21.00'DA NETLEŞECEKSeçim ve Halkoylaması Yasası'nın 104. maddesi uyarınca, bu akşam 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

KKTC'de seçim sonuçlarının akşam 21.00 gibi netleşmesi bekleniyor.


KKTC'de halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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