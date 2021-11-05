KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.
Ülkenin başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti, diğer bakanlar aynı kaldı.
İŞTE YENİ KABİNE
Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Sucuoğlu, basına kabineyi açıkladı. UBP'nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP'nin ise 2 bakanlık aldığı kabinedeki bakanlar şöyle:
- Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
- İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
- Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Koral Çağman
- Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
- Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
- Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
- Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
- Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli
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