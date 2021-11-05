KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.

Ülkenin başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti, diğer bakanlar aynı kaldı.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Sucuoğlu, basına kabineyi açıkladı. UBP'nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP'nin ise 2 bakanlık aldığı kabinedeki bakanlar şöyle:

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Koral Çağman

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli

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