KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.

Ülkenin başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oldu. Yeni Kabine'de sadece Sağlık Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı değişti, diğer bakanlar aynı kaldı.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Sucuoğlu, basına kabineyi açıkladı. UBP'nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP'nin ise 2 bakanlık aldığı kabinedeki bakanlar şöyle:

  • Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
  • İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
  • Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Koral Çağman
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
  • Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
  • Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
  • Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
  • Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title