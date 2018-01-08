KKTC'de Erken Genel Seçim

KKTC'de yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 60'ı sayıldı. Buna göre, oyların yüzde 36,05'ini alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.



Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 36,05 oyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 20,8'ini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yüzde 16,74'ünü alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, yüzde 8,06'sını alan Demokrat Parti (DP) dördüncü, yüzde 7,99'unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) beşinci ve yüzde 7,45'ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise altıncı sırada bulunuyor.



Yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,93 oldu.



Eski müzakereci Kudret Özersay liderliğindeki HP, seçimlere ilk kez girdi.



KKTC'de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.



50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.



Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,3, DP yüzde 23,1 ve TDP yüzde 7,4 oy elde etmişti.



KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.