KKTC'de elektronik bileklik uygulamasını ihlal eden Türk turiste 22 bin TL'lik ceza
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KKTC'de elektronik bileklik uygulamasını ihlal eden Türk turiste 22 bin TL'lik ceza

KKTC'de elektronik bileklik uygulamasını ihlal eden Türk turiste 22 bin TL'lik ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemi'ni ihlal eden Büşra Topan Yaldızsal adlı turiste 22 bin TL'lik ceza kesildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemi'ni ihlal eden Büşra Topan Yaldızsal adlı turiste 22 bin TL'lik ceza kesildi.

KKTC'de 12 Nisan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlatıldı. Türkiye'den ülkeye dün giriş yapan ve "12 yaşından küçük çocukların ve ebeveynlerinin evde karantina şartı" kapsamına giren Büşra Topan Yaldızsal adlı turistin yasakları birden fazla ihlal ettiği tespit edildi. Büşra Topan Yaldızsal adlı turistin, uygulama kapsamında ülkeye girişte havalimanında imzalanan beyannamede belirtilen ikametdagın dışında olduğu tespit edildi. İnstagram hesabından "kayınvalidesinde" ifadesiyle yer bildiriminde bulunan Yaldızsal, yasağı nasıl deldiğini sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı. 

EN YÜKSEK PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI 

Durumu fark eden KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri durumu polise bildirdi. Hakkında işlem başlatılan Yaldızsal'a toplamda 22 bin TL para cezası kesilerek KKTC Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği merkezde karanti altına aldındı. KKTC'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulamasına ilişkin yasada  "Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36'ncı maddesinin (2)'nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, Sağlık Bakanlığınca imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler." maddeleri yer alıyor. 

224 KİŞİ ELEKTRONİK BİLEKLİKLE KONTROL EDİLİYOR 

Öte yandan, Ülkede  Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması 12 Nisan'da başlatılmıştı. KKTC'de bugün itibari ile 224 kişi elektronik bileklik ile 24 saat kontrol edildiği bildirildi.


- Doğan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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