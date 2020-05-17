KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
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KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son bir ayda yeni tip koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı.

KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
17.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:19

Bakan Pilli, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

SON VAKA 17 NİSAN'DA TESPİT EDİLDİ

Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

KKTC'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Tedavi süreci tamamlanan son hasta Zekai Gece (83), 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

RUM KESİMİNDE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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