KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
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KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Haberler | Güncel

- KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni ve etkinlikler düzenlendi.

- KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni ve etkinlikler düzenlendi.

KKTC'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler, Girne Boğaz Şehitliği'ndeki anma töreniyle başladı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra şehitler için dua edildi.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildi" dedi. Türkiye'yi esaret altına almak isteyen terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzünün, 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını vurgulayan Başçeri, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik oluşturduğu bu büyük tehdidin ortadan kaldırılmasında en önemli payın, Türk halkına ait olduğunu söyledi. Başçeri, "Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz'da, Türk halkı meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını ve Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. O gece Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi
KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut

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