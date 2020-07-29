KKTC'de "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" kutlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 449'uncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 44'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 62'inci kuruluş yılı olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa'daki törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen ilk törene, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tuğgeneral Er'in anıt özel defterini imzalamasının ve Yüzbaşı Kazım Küçükaltan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören son buldu.

Daha sonra Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda da tören yapıldı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla 08.00'de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy'de başlayan 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, Atatürk Kültür Merkezi önünde sona erdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tuğgeneral Er ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA