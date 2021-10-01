KKTC Cumhuriyet Meclisinin yeni yasama yılı törenle başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinin "Dokuzuncu Dönem, Beşinci Yasama Yılı" başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında yapılan genel kurul açılışına Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi ( Hp ), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Millet Partisi (MP) milletvekilleri katıldı.

Sennaroğlu, yeni yasama yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Meclis açılışına konuk çağrılmadığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisinin bugünkü birleşimiyle Dokuzuncu Dönem, Beşinci Yasama Yılı çalışmalarını başlattıklarını belirten Sennaroğlu; yasama yılının ülkeye, millete, milletvekillerine ve Cumhuriyet Meclisine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sennaroğlu, konuşmasının ardından parti başkanlarına söz verdi.