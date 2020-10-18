KKTC'de sandıkları kapandı

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Oy sayımına başlandı. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda 144 sandığın sonuçları açıklandı. İlk sonuçlara göre, Ersin Tatar oyların yüzde 51,93'ünü, Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,07'sini aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı