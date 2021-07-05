KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'da kayısı bahçesinde üreticilerle görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'da kayısı bahçesinde üreticilerle görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'da kayısı bahçesinde üreticilerle görüştü
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da kayısı bahçesinde üreticilerle bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da kayısı bahçesinde üreticilerle bir araya geldi.

Tatar, Malatya'daki temasları kapsamında, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kayısı bahçesini ziyaret etti.

Kayısı hasadı yapan üreticilerle görüşen Tatar, kayısının dalından traktör yardımıyla silkelenmesini izledi.

Daha sonra bezlere serilerek güneşte kurutulan kayısıları inceleyen Tatar, kasalardaki kayısıların kurutulmak üzere büyük bezlere serilmesine de yardım etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, bahçede kayısı ikramı yapıldı.

Daha sonra sivil mimari örneği tarihi Malatya evlerini ve bu evlerde açılan müzeleri ziyaret eden Tatar'a, burada yöresel yemek ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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