Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti

Son dakika haber: Elazığ'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önceki evini ziyaret ederek, çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi.

Elazığ'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önceki evini ziyaret ederek, çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi gezi ve ziyaret için dün akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Gün içerisinde bazı programlara katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen, kendisi de organ yetmezliği yüzünden vefat eden emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile ailesinin kabirlerini ziyaret etti. Tatar, daha sonra kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde İlhanlar ailesi anısına yapılan anıtı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyaretlerini sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önce yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 171. Sokak'taki evini de ziyaret etti. Burada İlhan'ın çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek uzun süre sohbet eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İlhan ailesine ait eski fotoğraflara baktı.

(Kamil Can Kılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı