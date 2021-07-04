Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Elazığ'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önceki evini ziyaret ederek, çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi.

Elazığ'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önceki evini ziyaret ederek, çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi gezi ve ziyaret için dün akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Gün içerisinde bazı programlara katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen, kendisi de organ yetmezliği yüzünden vefat eden emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ile ailesinin kabirlerini ziyaret etti. Tatar, daha sonra kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde İlhanlar ailesi anısına yapılan anıtı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyaretlerini sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın hayatını kaybetmeden önce yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 171. Sokak'taki evini de ziyaret etti. Burada İlhan'ın çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek uzun süre sohbet eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İlhan ailesine ait eski fotoğraflara baktı.

(Kamil Can Kılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktora öğrencileriyle 'Kütüphane Söyleşileri'nde buluştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktora öğrencileriyle "Kütüphane Söyleşileri"nde buluştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nihat İlhan'ın evini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:46:02. #1.16#

title