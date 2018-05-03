KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Parti Başkanlarını Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Parti Başkanlarını Kabul Etti

- Siyasi parti başkanlarının gelişleri Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

- Siyasi parti başkanlarının gelişleri
Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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