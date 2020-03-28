KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Koronavirüs nedeniyle halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu belirten Akıncı, ekonomik ve sosyal yaşamın büyük yara aldığını ifade etti.

28.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 07:49
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durum nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti'ye acil yardım talebi ile iletti.

ÖZELLİKLE TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Akıncı, KKTC'nin haksız kararlar ile küresel erişim olanaklarının kısıtlı olduğunu dile getirirken, koronavirüs salgını nedeni ile yapılacak katkının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Akıncı, özellikle Türkiye'den yardım isterken, salgın nedeni ile ülkedeki asgari ekonomik gereklilikleri yerine getirebilmek amacıyla ciddi ek mali desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Akıncı, yapılacak mali destek ile hem sağlık alanındaki eksikliklerin, hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAM BÜYÜK YARA ALDI

Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu, ekonomik ve sosyal yaşamın diğer ülkelerde olduğu gibi büyük yara aldığını ifade etti. Akıncı, koronavirüs salgınıyla hem ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin hem de küresel dayanışma ve iş birliği ile yaralarını sarmaya çalıştıklarını söylerken, KKTC'ye yardım çağrısında bulundu.

KOVİD-19'LA MÜCADELEDE TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile bunun getirdiği ekonomik sıkıntıları Türkiye ile iş birliği yaparak aşacaklarını belirtmişti.

Tatar yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen veya burada doğup büyüyen herkesle, her zaman iç içe olan, insanımız arasında veya diğer ülkelerden gelen ve ekonomimize katkı sağlayanlar arasında asla ayrım gözetmeyen bir yapım vardır. Buna rağmen söylediklerimin başka noktalara çekilmeye çalışılması politik istismardan başka bir şey değildir" ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Ayrıca, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mustafa Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

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