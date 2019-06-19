KKTC Başbakanı'ndan Türk yatırımcılara 'Hayalet Şehir' çağrısı

açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Kapalı Maraş, KKTC'nin Mağusa şehrinin yanında çok değerli bir turizm bölgesidir. Çok mutluyum. Türk idaresinde Maraş'ı turizme kazandırmak istiyoruz. Gelişen bir KKTC'de bu bölgede daha da iddialı turizm potansiyeline sahip olacağız" dedi.

'MARAŞ PAZARLIK KOZUYDU'

Tatar, "Kapalı Maraş'a yönelik şu anda envanter çalışmasıyla bir hareket içerisine giriliyor. Envanter çalışmasında, oradaki vakıf malları, Osmanlı döneminde kalan mülkler, oteller, konutlar, evler belirlenecek. Yabancı mülkler de sahiplerine iade edilebilecek. Taşınmaz Mal Komisyonu da görevlerini yapacak" şeklinde konuştu. "Maraş turizme kazandırılacak" diye devam eden Tatar şunları söyledi:

"Son 50 yıldır federasyon temelinde devam eden görüşmelerde Maraş, bir pazarlık unsuru olarak orada kaldı. Şu anda federasyon süreci tükendi. Artık alternatif yani iki devletli çözüm ancak masaya gelirse müzakere masası tekrar başlar. Kıbrıs'ta iki devlet var. KKTC daha da güçlenmeli."

'RUMLAR HAZMEDECEK'

Kıbrıs Rum yönetiminin, Maraş'ın açılmasına karşı çıkmasını da değerlendiren Başbakan Tatar, "Rumlar herşeye karşı çıkıyor. Rumlar'ın bugüne kadar evet dediği bir durum var mı? Rumlar bize haksızlık yapmaya devam ediyor. Kıbrıslı Türkler'in Doğu Akdeniz'de haklarını çiğniyor. Rumlar, KKTC'nin gelişmesine sürekli takoz koymuştur. Atılan adım doğrudur. Rumlar bunu hazmedecektir" diye konuştu.

'YENİDEN LAS VEGAS OLACAKTIR'

"Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" diyen Tatar, kapalı Maraş'a zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiğini hatırlatarak, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır" dedi.

AKDENİZ'İN İNCİSİYDİ

Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

Kaynak: DHA

- Lefkoşa