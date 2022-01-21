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KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. Ataoğlu'nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, Güncel, Haber

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