Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de bugün itibarıyla kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sivas'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken 82 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

16.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:34

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

SİVAS'TA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

VAKALAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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