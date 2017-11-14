Kkk Personeline İlişkin Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.



Duruşmada savunması alınan sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli Ünal Demir, suçlamaları reddetti.



FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Demir, 1 Temmuz 2016'da yıllık izne ayrıldığını belirtti.



Demir, darbe girişiminden bir gün önce atamalarla ilgili komutanlara arz yapılacağı belirtilerek mesai yapacaklarının bildirildiğini söyledi.



Kendi aracıyla 15 Temmuz 2016'da iznini keserek Ankara'ya dönüş yaptığını ifade eden Demir, daha sonra atamalarla ilgili çalışmaları kontrol için Kara Kuvvetleri Komutanlığına gittiğini, yarım saat sonra da tekrar evine döndüğünü savundu.



Sanık Demir, evindeyken saat 22.00 sıralarında binbaşı Uğur Bahtiyar'ın karargaha saldırı olacağına yönelik bilgi verdiği ve karargaha dönmesini istediğini iddia etti.



Silahı ve cep telefonunun yanında bulunmadığını kaydeden Demir, otopark bölgesinde aracının içinde belirli bir süre beklediğini, daha sonra darbe girişiminin yapıldığını öğrendiğini belirtti.



Nizamiye bölgesinde yanına gelen bir yarbayın talebi üzerine nöbet bölgesindeki askerleri kontrol ettiğini öne süren Demir, darbe girişiminden sonra 20 gün mesai yaptığını, suçsuz olduğuna inandığı için kaçma teşebbüsünde bulunmadığını dile getirdi.



Duruşmaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.