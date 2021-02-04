Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı

Amerika'nın Mississippi eyaletinde yaşayan bir aile, çocukları okuldan sürekli ağlayarak döndüğü için endişelendi ve kızlarının saçlarının arasına bir kayıt cihazı taktı. Gün sonunda kayıt cihazını dinleyen aile, anaokulundaki öğretmenin çocuklara zorbalık ettiğini öğrendi.

Amerika'nın Mississippi eyaletindeki Hernando kasabasında yaşayan Tomas Valerio ve eşi, okula gitmeyi çok seven kızlarının Spring Hill'e taşındıktan sonra okul dönüşü her gün ağladığını fark etti. Aile, öğretmen kaynaklı bir durum olduğunu düşünüp okul müdürü ile konuşmaya gitti. Ancak okul müdürü, anaokulu öğretmeni için aileye "13 yıldır bu kasabada öğretmen böyle bir şey yapmaz. Kızınızın okula alışmak için zamana ihtiyacı var." dedi.

"KONUŞMAYI KES"

Kızlarının ağlamasına dayanamayan ve öğretmenden içten içe şüphelenen aile, küçük kızın saçlarının arasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Bütün gün açık kalan kayıt cihazının dinlenmesinin ardından öğretmenin çocuklara zorbalık yaptığı ortaya çıktı. Birçok zorbalıkla dolu ses kaydında öğretmenin küçük kıza, "Konuşmayı kes, hayatında bir kez olsun konuşmayı kes!" dediği belirtildi. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri, öğretmen ile ilgili soruşturma başlattı.