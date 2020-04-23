Kızlarının 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayamamalarını üzülen anne öyle bir şey yaptı ki Kızlarının 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayamamalarını üzülen anne öyle bir şey yaptı ki -Arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giyen anne, kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerini tek tek gezdiler Bilecik'te kızların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını...

Kızlarının 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayamamalarını üzülen anne öyle bir şey yaptı ki

-Arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giyen anne, kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerini tek tek gezdiler

BİLECİK - Bilecik'te kızların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayamamalarını üzülen anne, önce arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giydi ardından kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerdeki çocukları sevindirmek için tek tek gezdiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayamamalarını Kısmet Sağlam, hem kendi çocuklarını hem de bayramı dışarıda kutlayamayan çocuklar için güzel bir projeye imza attı. Türkiye'nin birçok yerinde belediyelerin gerçekleştirdiği etkinliği Bozüyük'te kızları için üzülen anne Kısmet Sağlam, kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Arkadaşlarıyla birlikte palyaço kıyafeti giyen anne Sağlam, kiralayıp süsledikleri araçla ilçenin tüm mahallelerini tek tek dolaşarak evlerinden çıkamayan çocukları biraz olsun gülümsetmeyi başardılar.

"Büyük kızım camdan baktı ve 'annecim biz çıkamıyoruz ya şimdi bir kaç palyaço gelse camın altına ve bize el sallasa ne güzel olurdu' demesi beni üzdü"

Anne Kısmet Sağlam, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatarak, "Ben Bozüyük'te yaşayan 2 çocuk annesi bir kadınım. İki kızım var, salgın hastalık nedeniyle evlerimizde olduğumuz için 23 Nisan'ı kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını gördüm. Büyük kızım camdan baktı ve 'annecim biz çıkamıyoruz ya şimdi bir kaç palyaço gelse camın altına ve bize el sallasa ne güzel olurdu' sözleri beni üzdü. Kızlarımın hayal ettiği 23 Nisan'ı kutlama fikrini bir anda hayata geçirmeye karar verdim. O an onun bu isteğini yerine getirmek için harekete geçtik ve bunu sadece benim çocuklarıma değil tüm ilçenin çocuklarına armağan etmek istedim. Arkadaşlarım Gülşehri Gülmen, Emre Köse, Yasemin ve İzzet ile kiraladığımız kamyonu sponsorlarla süsleyip yola koyulduk. Bozüyük'ün çocukları bizi görünce bizde onları mutlu görünce iy,ki bu yola çıktık diye sevindik ve mutlu olduk. Farklı ve güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Bu güzel etkinliğe, çocuklarda evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarıyla birlikte el sallayarak destek verip eşlik ettiler.

Kaynak: İHA