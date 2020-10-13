Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
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Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor

13.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:02
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki doğa harikası Kızkumu sezon sonuna rağmen hala yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki doğa harikası Kızkumu sezon sonuna rağmen hala yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki Kızkumu plajına gelen turistler bir dönem plajda bulunan işletmecinin getirdiği sembolik heykelin yanında hatıra fotoğrafı çektirip, denizin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığı 30-33 derece ile arasında değişirken denize girenlerin de olduğu plaja gelen yabancı turistler Kızkumu'nun çok güzel bir yer olduğunu, burada olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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