Kızkulesi'nden Bozkıra Gönül Dağı Maceraları…

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gözdesi olan, her hafta reyting rekoru kırarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri İstanbul'da başladı.

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde start veren Gönül Dağı ekibi, buradaki çekimlerin ardından bozkıra Eskişehir Sivrihisar'a doğru yola çıktı.Gönül Dağı,yeni yayın döneminde yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gedelli Aşıkları Buluşacak mı?

Dizinin Üsküdar'daki çekimlerinde Kız Kulesi'nden nişanlısı Taner'le (Berk Atan) görüntülü konuşan Dilek (Gülsim Ali İlhan),muhteşem İstanbul manzarasını sevdiğine göstererek onu bu güzel şehre davet ediyor.

Gedelli aşıkları buluşacak mı? Dilek'i çok özleyen Taner, İstanbul'a gelecek mi? Dilek, Gedelli'ye geri dönecek mi? Her gün yeni bir macera yaşayan, hareketin ve bereketin eksik olmadığı şirin kasaba sakinleri,hangi olaylara tanıklık edecek? Hep birlikte Yeni Yayın Dönemi'nde TRT 1 ekranlarındaizleyeceğiz.

Gönül Dağı,geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu yayın döneminde de eğlenceli ve sürükleyici hikayesi, usta oyuncu kadrosunun muhteşem performanslarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Kuzenlerin Girişimcilik Maceraları, Yepyeni Sürprizlerle Devam Edecek…

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı,küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor. Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk) ve Ramazan (Cihat Süvarioğlu)'ın girişimcilik maceraları yeni sezonda da yepyeni sürprizlerle devam edecek. Dizide, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarınınyaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca,Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Kaynak: Bültenler