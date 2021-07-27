Kızının nikahı kıyan evlendirme memurunun duydu dolu anları
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Kızının nikahı kıyan evlendirme memurunun duydu dolu anları

Kızının nikahı kıyan evlendirme memurunun duydu dolu anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te kızının nikahını kıyan evlendirme memuru, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek ağlamamak için kendimi zor tuttuğunu söyledi.

Bilecik'te kızının nikahını kıyan evlendirme memuru, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek ağlamamak için kendimi zor tuttuğunu söyledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyede evlendirme memuru olarak görev yapan Ayhan Çengel, 26 yaşındaki sınıf öğretmeni kızı Elif ile Servet'in nikahları kıyarak, duygu dolu anlar yaşadı. Söğüt Türk Sofrası'nda düzenlenen düğüne Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt eski Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

9 yıldır Söğüt Belediyesinde evlendirme memurluğu yapan 49 yaşındaki Ayhan Çengel, kendi kızının nikahını kıyarken, genç çiftler hep bir ağızdan 'evet' dedi. Bugünü hiç unutmayacağını anlatan Ayhan Çengel, "9 yıldırı bu görevi yürütüyorum, ama bu günü hiç unutmayacağım. Kendi kızımın nikahı kıymak bana nasip oldu. Çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Kızım ve artık bir evladım olan damadıma bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kızının nikahı kıyan evlendirme memurunun duydu dolu anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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