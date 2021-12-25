Kızının kendisi için hazırladığı kutuyu açan adam, duyduğu ses karşısında hüngür hüngür ağladı

Yılbaşı ve Noel, dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanmaya devam ediyor. İngiltere'de Noel kutlayan bir ailenin hediye töreni ise duygusal anlara neden oldu. Summer isimli genç kız, Noel nedeniyle babasına hediye aldı. Sıra, tüm ailenin hediyesini takdim etme anına geldi.

HERKES TEK TEK KUTULARI AÇTI

Aile üyeleri, birer birer kendilerine alınan hediyeleri açtı. Ancak aralarından bir hediye vardı ki evde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ailenin babası, Summer isimli kızın hazırladığı kutuyu heyecanla açtı. Normal bir hediye bekleyen adam, karşısında gördüğü manzara nedeniyle büyük şok yaşadı.

ASIL DUYGU SELİ DÜĞMEYE BASTIKTAN SONRA YAŞANDI

Son ana kadar normal bir ayı olduğu düşünülen ayının düğmesine basınca olanlar oldu. Çünkü, ayıdan adamın kısa bir süre önce ölen annesinin sesi geliyordu. Hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı görülen adam, gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada diğer aile üyeleri de babalarına sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

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