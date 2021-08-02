Kızının gözü önünde damadını bıçakladı
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Kızının gözü önünde damadını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kızının gözü önünde damadını bıçakladı Dükkana giren kayınpeder 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek damadını bıçakladı Denizli'de gözü dönmüş kayınpeder, dükkana giderek aralarında tartışma olduğu öğrenilen damadını 'Hepinizi öldüreceğim' dedikten sonra kızının gözü önünde bacağından bıçakladı.

- Kızının gözü önünde damadını bıçakladı

Dükkana giren kayınpeder 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek damadını bıçakladı

DENİZLİ - Denizli'de gözü dönmüş kayınpeder, dükkana giderek aralarında tartışma olduğu öğrenilen damadını 'Hepinizi öldüreceğim' dedikten sonra kızının gözü önünde bacağından bıçakladı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekeriya A. ile damadı Mustafa Burak A. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Gözü dönmüş kayınpeder damadının işyerine giderek kızının gözü önünde 'Hepinizi öldüreceğim' dedikten sonra bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Mustafa Burak A. yere yığılırken, kayınpeder Zekeriya A. ise hızlıca olay yerinden kaçtı. Kocasına ilk müdahaleyi yapan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri kan kaybeden Mustafa Burak A.'ya olay yerinden müdahale ederek Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kayınpeder fazla uzaklaşmadan yakalandı

Kızının verdiği kaçış istikametine doğru kayınpederi arayan ekipler, fazla uzaklaşmadan kıskıvrak yakaladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kayınpeder, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kocası bıçaklanan eşin ise polise ilk verdiği ifadede, "Babasının iş yerine gelerek 'Hepinizi öldüreceğim' dedikten sonra tartışmaya girmeden kocasını bıçakladığını" söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Kızının gözü önünde damadını bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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