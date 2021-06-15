Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
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Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı / İrem Koca - Haberler | 3. Sayfa

Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Mersin'in Anamur ilçesinde, çıktığı televizyon programında kayıp kızının, dini nikahlı eşiyle kaçıp evlendiğini öğrenen kadın, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, çıktığı televizyon programında kayıp kızının, dini nikahlı eşiyle kaçıp evlendiğini öğrenen kadın, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, bugün 04.00 sıralarında Saray Mahallesi, 214 Sokaktaki 2 katlı evde meydana gelen olayda, H.D, polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" şeklinde ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D'yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D'yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra evin çatısına çıkan demir merdivenin altıncı basamağına kendisini iple asarak intihar etti.

Yapılan incelemede, H.D'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.'nin, ilk eşinden olan kızı G.D. ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de Star TV'de yayınlanan programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.

Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Koca

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