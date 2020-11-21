Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor
21.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:20
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken art arda geçen araçların altında kalarak hayatını kaybeden Sultan Güllü, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan Salim Güllü, "Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor" diyerek, feryat etti.
Önceki gün D-100 Karayolu Gebze Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada Galip Sinan Özdemir idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Güllü'ye çarptı.
Yola savrulan Güllü, art arda gelen araçların altında kalarak hayatını kaybetti.Sultan Güllü'nün cenaze namazı bugün Gebze Tatlıkuyu Merkez Cami'nde kılındı. Anne Yücel Güllü ve Salim Güllü cenazede güçlükle ayakta durdu.
Kızının tabutuna sarılak gözyaşı döken baba Salim Güllü, "Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor" dedi. Sultan Güllü'nün cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT