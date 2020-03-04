Kızını kurtarmak için ırmağa atlayıp ölen baba, toprağa verildi

04.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:22

SAMSUN 'un Terme ilçesinde, ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı (20) kurtarmak için atladığı suda kaybolan ve 28 gün sonra cansız bedeni bulunan baba Gürsel Günal(50), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 4 Şubat akşamı Terme Irmağı'nda yaşandı. Gürsel Günal, ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı ancak gözden kayboldu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ve kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba ise bulunamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'balık adamlar' tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında dün sabah Gürsel Günal'ın cansız bedeni, nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Günal'ın 28 gün sonra ulaşılan cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.TOPRAĞA VERİLDİBaba Günal'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından teslim alınarak, Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından da Bazlamaç Merkez Camisi'ne götürüldü. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına acılı aile üyelerinin yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile kamu kurum ve kuruluşları müdürleri katıldı. Günal, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan Gizem Günal'ın tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA