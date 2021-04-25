Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş

İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürüp intihar etmişti. Yılmaz'ın ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Yılmaz'ın, anne ve babasına hitaben çektiği, "Zeynep'i ona bırakmayacağım. Bırakın o artık kendi vicdan azabı ile yaşasın, kızımı da alıp gidiyorum. Hakkınız helal edin" dediği öğrenildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 22 Nisan'da 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık bir mektup yazan Yılmaz, ardından intihar etti.

"NE ONA İNANCIM VAR NE DE BİR ŞEYİM"

Süperhabertv'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre; Cüneyt Yılmaz'ın kızını boğarak öldürmeden ve intihar etmeden önce çektiği son görüntüye ulaşıldı. Aracıyla eve giderken cep telefonu ile bir video çeken Yılmaz, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Anne baba merhaba... Eee yok yani... Ben böyle bi şeyin yaşandığına yüzde bir milyon eminim. Hiçbir şeyim şüphem yok aklımda. Yani kaç seferdir karşıma alıyorum, konuşuyorum, anlat diyorum. Yok... Bir şekilde saklıyor. Ama her şey ortada, zaten göreceksiniz her şeyi ortaya dökülecek göreceksiniz. Artık diyorum yani böyle şeyim yok... Ne artık ona karşı ne inancım var, ne bir şeyim var. Hiç bir şeyim yok.

"ZEYNEP'İ ONA BIRAKMAYACAĞIM"

Bu artık bu zıvanadan çıkmış. Hani bir şeyi bitirdiğini falan da şey değilim, yani böyle bir şey falan yapmıyor. Konu hala devam ediyor. Bilmiyorum yani ben bununla... Ha bu yürümeyecek...Tamam ama şey de istemiyorum artık... Yani bunları kafamda düşünmek taşınmak, böyle tartmak da istemiyorum. Çünkü gerçekten artık çok yoruldum. He Zeynep'i bırakmayacağım ona. Zeynep'i ona bırakmayacağım. O haketmiyor, onu haketmiyor....

"VİCDAN AZABI İLE YAŞASIN"

Bırakın o artık kendi vicdan azabı ile yaşasın. O vicdan azabı zaten ona yeter. Tamam mı... Yani onun ölümü onun için bir kurtuluş. Ha onu yaşatmayacağım ona... Onu ona yaşatmayacağım. Ben kızımı da alıp gidiyorum. Haklarınızı bana helal edin. Benden yana hakkım geçtiyse size, katbekat helal olsun. Baba hakkını sen çok helal et. Çünkü ilgilenemedim son zamanlarda seninle... Yani kafam inanılmaz dolu... Hiç bir şey yapasım yok. Yani böyle hiç bir şeyim..."