Kızını bıçaklayarak öldüren baba: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldüren Basri Karakulak (65) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karakulak iddianamedeki ifadesinde, "Şahinder, eşimin saçından tutmuş bağırıyordu. Onları ayırmak istedim. Bu sefer benim üzerime yürümeye başladı. Beni döveceğini düşündüm. Çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum. O korkmayıp, üzerime geldi. Boynuna isabet etti" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım günü akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Basri Karakulak, üzerindeki bıçakla 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp kızının öldüğünü söyledi. Cinayet şüphelisi Basri Karakulak, tutuklanıp cezaevine kondu.

Sanık Basri Karakulak'ın ileriki günlerde yargılanmasına başlanacak.