'Kızım ve Ben' Filminin Çekimleri Başladı

Filmin mimarı, vizyona girdiğinde büyük ilgi gören 'Azazil: Düğüm' ve 'Azazil 2: Büyü' filmlerinin de tanıdığımız, ünlü Metafizik ve Bio Enerji Uzmanı Salih Memişoğlu. Burak Film adına yapımcı koltuğunda Burak Memişoğlu oturuyor. Filmin bir diğer yapımcısı ise aynı zamanda filmin supervisor'ı da olan, bugüne kadar TV program sunuculuğu ve yapımcılığı ile tanınan, yazdığı kitaplar en çok satanlar listesinde yer alan bir isim: Ferudun Özdemir. Filmin senarist ve yönetmeni ise Murat Gürvardar. Filmin başrollerini ise ünlü oyuncular Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor.

Polisiye-Dram türünde çekilen filmin konusuna gelince… ''Zengin bir ailenin tek çocuğu olan Doruk (Cemal Hünal) hayalini gerçekleştirerek polis akademisine girer ve birincilikle mezun olur. Bir operasyon sırasında tanıştığı Serap'a (İrem Helvacıoğlu) aşık olur ve evlenirler. Biricik kızları Zeynep (Zülal Memişoğlu) dünyaya geldikten kısa bir süre sonra bunalıma giren Serap evi terk eder. Kahraman bir özel harekât polisi olan Doruk, zorlu görevlerinin yanında kızı Zeynep'e hem annelik hem babalık yapar. Kızıyla aralarında çok güzel bir bağ oluşmuşken evi terk edip giden Serap tekrar çıkagelir. Baba ve kızın hayatında zorlu bir dönem başlamıştır.''

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Kızım ve Ben filminin oyuncu kadrosu da hikâyesi kadar dikkat çekiyor. Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra filmde, oyunculuğuyla göz dolduran ve önümüzdeki dönemde en iddialı çocuk oyuncular arasına adını yazdıracak olan Zülal Memişoğlu da yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca ünlü oyuncular Ayça Kuru, Teoman Ayık, Gizem Hatipoğlu, İskender Bağcılar, Merve Sarıtaş, Emre Özcan, Eniz Aybar, Tuncay Çağıl, Dursun Ali Şahin, Cem Cücenoğlu ve Barış Nalbant da bulunuyor. Filmin konuk oyuncuları arasında ise iki ünlü isim var: Cengiz Kurtoğlu ve Ömür Arpacı.