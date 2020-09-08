Kızıltepeli iş adamı ilçesine 24 derslikli lise yaptırdı Mardin Kızıltepeli iş adamı İbrahim Kösen babası, Kenan Kösen adına yaptırdığı Kenan Kösen Anadolu Lisesi Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne törenle teslim edildi.

Mardin Kızıltepeli iş adamı İbrahim Kösen babası, Kenan Kösen adına yaptırdığı Kenan Kösen Anadolu Lisesi Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne törenle teslim edildi.

Kızıltepeli iş adamı İbrahim Kösen ilçede eğitim camiasına verdiği desteklerini sürdürüyor. Kösen, geçtiğimiz sene, doğup büyüdüğü Kızıltepe ilçesinin Yarımca Mahallesi'nde anaokulu, ilk ve ortaokuldan oluşan 10 derslikli Emin –Türkan Kösen adına okul yaptırmıştı. Genç iş adamı Kösen şimdi de Kızıltepe Sanayi Mahallesinde babası, Kenan Kösen adına Anadolu Lisesini yaptı. 24 derslikli okul Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne törenle teslim edildi. Lisenin anahtarı Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan'a teslim edildi. Anahtarı teslim alan Mehmet Aslan, Kösen ailesinin Kızıltepe ilçesine kazandırdığı okul için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Aslan, "Eğitim ve öğretime gösterdikleri desteklerinden dolayı Kenan Kösen'i tebrik ediyorum. Hepinizin huzurunda milli eğitim camiası olarak kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah başka iş adamlarımıza da örnek olur. Bu okul diğer iş adamlarımızın yardım etmesine bir ön ayak olur inşallah. Hepinizin huzurunda Kösen ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Öte yandan hayırsever iş adamı Kösen geçtiğimiz günlerde de Kızıltepe İlçe Otogarında yapımına devam edilen 3 bin kişilik protokol camisinin ise yıl sonunda ibadete açılacağını ifade etmişti. - MARDİN

Kaynak: İHA