Kızıltepe Şoförler Odası Seçimi Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası kongresi yapıldı. Kongrede, mevcut başkan Bedran Şahin, yeniden başkanlığa seçildi.



Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Odası kongresi, Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Mevcut başkan Bedran Şahin, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkanlığa getirildi. Şahin, odaya bağlı şoför esnafına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, güvene layık olacağını, desteklerini ve yardımlarını hiçbir zaman eksik etmeyeceğini belirtti. - MARDİN