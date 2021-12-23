Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Çam, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflardan en çok beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber de Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Çam, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Yarışmadaki fotoğrafların hafızaları ve anıları diri tuttuğunu dile getiren Çam, emeği geçen AA personeline başarılar diledi.