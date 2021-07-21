Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı
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Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı

Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı.

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı.

Kaymakam Çam, Kızıltepe Öğretmenevinde kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın önemine değinen Çam, "Uzun zaman sonra ilk defa bir araya gelebildik. Normal hayata doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Rabb'im çok daha güzel bayramları hep beraber sağlık, sıhhat içerisinde geçirmemizi nasip eylesin. Herkesin bayramı mübarek olsun." dedi.

Viranşehir kara yolundaki polis kontrol noktalarını ziyaret eden Çam, polis memurlarının bayramlarını kutladı, yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet edip, onlara şeker ikram etti.

Daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret eden Çam bayramlarını tebrik etti.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklarla görüşerek, onlara bayram harçlığı veren Çam, tüm hastalara acil şifa diledi.

Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı
Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı
Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı
Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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Kızıltepe Kaymakamı Çam ilçe protokolü ile polis ve sağlık personeli ile hastaların bayramını kutladı - Haberler
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