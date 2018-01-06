Kızıltepe'de Üstüne Araba Motoru Düşen Bir Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oto tamirciliği yapan işçi bir çocuk üzerine araba motorunun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe'de oto tamirciliği yapan Mehmet Toprak (16) çalışırken araba motorunun üstüne düşmesi sonucu kafası ezilerek hayatını kaybetti. Olay Atatürk Mahallesi İpekyolu Caddesi ile 823. Sokak kesişiminde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Mehmet Toprak çalıştığı esnada liftin boşa düşmesi sonucu araç altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Toprak otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN