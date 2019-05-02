Kızıltepe'de Ramazan Ayına Hazırlık Toplantısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ramazan ayında yapılacak yardımlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı ve STK temsilcileri katıldı. Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, yaptığı açıklamada Ramazan ayında yapılacak yardımların gönüllük esasına dayandığını söyledi. Kaymakam Yüzer, "Birçok sivil toplum kuruluşumuz birçok varlıklı iş adamlarımız fakirlere yardımları veriyor. Ramazan ayında da da veriyor. Devlet olarak ta ramazan ayında gereken yardımları yapıyoruz. Devlet her ayda periyodik olarak yardım yapıyor. Bu sene en az 15 bin aileye yardım yapmamız lazım. Kızıltepe zengini ve fakiri bol olan bir ilçe bizler istiyoruz ki sizin yapacağınız yardımları kaymakamlıkla organizeli olarak yapılmasını istiyoruz. Biz hiç yardım gitmemiş aile kalmasın istiyoruz" dedi.

Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı ise yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle toplandıklarını söyledi. Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan Taşçı, "Bu hususta devletimizin muhtaç insanlara yardım noktasında özellikle ramazan ayında sosyal yardımlaşma kanalıyla yaptığı hizmetler hepimizin malumudur. Ramazan ayında yapılacak yardımlarla ilgili biz bir istişare yapalım istedik. Bu vesile ile toplandık" diye konuştu.

Ramazan ayında yapılacak yardımların kaymakamlık bünyesinde koordineli bir şekilde yapılacağını anlatan Mardin Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter ise, "Bu yardımların düzenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için ilk önce ihtiyaç sahipleri tespit edildi. Kaymakamımız da bu toplantıyı yaptı. Hepimiz buna olumlu baktık. Ramazan ayında ve diğer zamanlarda da insanımız duyarlı olmalı. Bu ayda fakir ve zenginler arasında muhabbet oluyor. Bu organizasyonu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından geçen sene Ramazan ayında yardım yapan iş adamlarına plaket takdim edildi.

Toplantıda yardımların daha çok aileye ulaşması adına çadır yerine yardım kolilerinin dağıtılması kararlaştırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA