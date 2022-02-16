Kızıltepe'de kadınlar için etkinlik düzenlendi

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde kadınlar için etkinlik yapıldı.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle bir düğün salonunda sevgi etkinliği düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, etkinliği ilçede geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Şehit, yetim ve öksüz 77 çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini aktaran Çam, hafta boyunca ziyaretlerinin sürdüğünü aktardı.

Çam, şöyle konuştu:

"Hastanede yaşlılarımızı ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Esnaf kadınlarımızla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Hep beraber sokak hayvanlarını besledik. Engelli arkadaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Şehit yakınlarımızı ziyaret ettik. Yardıma muhtaç birçok ailemizin ihtiyaçlarını giderdik."

Kadınlar, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Programa, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ve davetliler katıldı.