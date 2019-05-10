Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Barış Derneği kuruldu, derneğin başkanlığına Cemil Aydoğan seçildi.

Kızıltepe'de Barış Derneği kuruldu. Derneğin kurucular kurulu Cemil Aydoğan, Mehmet Şerif Öter, Abdülnasır Duyan, Hatip Seran, Abdülatif Nakşiöğlu, Ömer Dunlayıcı ve İslam Akış'tan oluştu. Derneğin başkanlığına Cemil Aydoğan seçilirken, yardımcılığına Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, genel sekreterliğe ise Mardin Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdülnasır Duyan getirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA