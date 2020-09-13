Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor (2)

MEHMET'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUKırşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren Mehmet Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor (2)
13.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:11

MEHMET'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kırşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren Mehmet Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Mehmet'in cesedini, ırmağa girdiği noktanın 500 metre ilerisinde buldu. Boğulan Çiçek'in cansız bedeni sudan çıkarılarak, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Seda Sayan Erol Evgin
Spor Falcao Jose Sosa Adem Büyük Fatih Terim Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Fırtına
Şu an buradasınız: Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor (2) - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 16:14:48. #1.14#
title