Kızılırmak'ta kaybolan Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor (2)
MEHMET'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUKırşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren Mehmet Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.
13.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:11
MEHMET'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kırşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren Mehmet Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Mehmet'in cesedini, ırmağa girdiği noktanın 500 metre ilerisinde buldu. Boğulan Çiçek'in cansız bedeni sudan çıkarılarak, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA