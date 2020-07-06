Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu, baba sinir krizleri geçirdi
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Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu, baba sinir krizleri geçirdi

Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu, baba sinir krizleri geçirdi Kayseri'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu.

06.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:32

Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu, baba sinir krizleri geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen Çağatay Şamlı, serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti. Konya ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı. Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası Bülent Şamlı, ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak göz yaşı döktü. İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu, baba sinir krizleri geçirdi

Kaynak: İHA

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