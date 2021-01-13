Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi

13.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:26

Nevşehir'de, Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de, Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza uygulandı.

Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyü yakınlarında kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine 68 DK 050 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, bot, 2 bot küreği, balık avlamakta kullanılan aküler, fileli sepet, balıkçı tulumu ve çok sayıda avlanmış balık bulundu.

Balıkları Kızılırmak'ta tuttuklarını itiraf eden sürücü M.Ç. (35) ile R.E. (36) gözaltına alındı.

Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 545'er, elektroşokla balık avlamaktan dolayı da 10 bin 900'er lira olmak üzere toplam 22 bin 890 lira ceza uygulanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Avlanan çeşitli tür ve boyuttaki 270 balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi
Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi
Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Şener Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılırmak'ta elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 22 bin 890 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:31:48. #1.14#
title